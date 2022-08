Shopify Inc. : Bon timing pour anticiper un changement de tendance 11/08/2022 | 16:28 achat En cours

Cours d'entrée : 44.88$ | Objectif : 54.1$ | Stop : 37.9$ | Potentiel : 20.54% La configuration technique du titre Shopify Inc. donne des signes de retournement militant en faveur du retour d'une orientation positive de moyen terme.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 54.1 $. Synthèse La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Standard & Poor's, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.

La rentabilité de la société avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements caractérise des marges fragiles.

La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la baisse au cours des quatre derniers mois.

L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.

Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Commerce en ligne et services d'enchères Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SHOPIFY INC. -70.52% 51 509 ALIBABA GROUP HOLDING LIMIT.. -22.19% 244 712 MEITUAN INC. -24.76% 133 723 PINDUODUO INC. -18.94% 59 755 MERCADOLIBRE, INC. -21.07% 53 572 EBAY INC. -27.07% 26 644 ZALANDO SE -55.97% 8 316 RAKUTEN, INC -41.85% 8 043 VIPSHOP HOLDINGS LIMITED 18.81% 6 548 GLOBAL-E ONLINE LTD. -54.33% 4 530 USS CO., LTD. 29.06% 4 279

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières USD EUR CA 2022 5 494 M - 5 308 M Résultat net 2022 -3 286 M - -3 175 M Tréso. nette 2022 6 482 M - 6 262 M PER 2022 -15,8x Rendement 2022 - Capitalisation 51 509 M 51 509 M 49 763 M VE / CA 2022 8,20x VE / CA 2023 6,51x Nbr Employés 10 000 Flottant 92,9% Prochain événement sur SHOPIFY INC. 10/08/22 Canaccord Growth Conference Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 46 Dernier Cours de Clôture 40,61 $ Objectif de cours Moyen 42,29 $ Ecart / Objectif Moyen 4,13% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Tobias Albin Lütke Chairman & Chief Executive Officer Harley Finkelstein President Amy E. Shapero Chief Financial Officer Allan Leinwand Chief Technology Officer Toby Shannan Chief Operating Officer