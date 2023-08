Shopify Inc. est un fournisseur d'infrastructure Internet pour le commerce, qui propose des outils pour lancer, développer, commercialiser et gérer un commerce de détail. Le logiciel de l'entreprise permet aux commerçants de gérer leur activité sur tous leurs canaux de vente, y compris les vitrines Web et mobiles, les points de vente physiques, les vitrines de médias sociaux et les places de marché. La plateforme Shopify offre aux commerçants une vue unique de leur activité et de leurs clients sur l'ensemble de leurs canaux de vente et leur permet de gérer leurs produits et leurs stocks, de traiter les commandes et les paiements, d'exécuter et d'expédier les commandes, d'établir des relations avec les clients, de trouver des produits, d'exploiter les analyses et les rapports et d'accéder au financement, le tout à partir d'un back-office intégré. L'interface de programme d'application (API) de Shopify est développée pour prendre en charge les vitrines personnalisées qui permettent aux commerçants de vendre n'importe où. Elle permet aux entreprises de s'implanter dans plus de 175 pays et propose diverses marques, telles que Allbirds, Gymshark, Heinz, Tupperware, FTD, Netflix et FIGS, pour n'en citer que quelques-unes.

Secteur Internet