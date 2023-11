Le principal indice boursier du Canada a atteint son plus haut niveau en deux semaines jeudi, les investisseurs ayant salué les résultats positifs des sociétés de commerce électronique Shopify et Lightspeed et s'étant montrés optimistes quant à la fin de la campagne de hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 547,34 points, soit 2,9 %, à 19 626,34, son niveau de clôture le plus élevé depuis le 17 octobre et sa plus forte progression depuis novembre de l'année dernière.

Les trois principaux indices boursiers de Wall Street ont également clôturé en forte hausse après que la Fed a maintenu mercredi ses taux d'intérêt et que le président Jerome Powell a reconnu l'impact de la récente hausse des rendements obligataires sur l'économie.

"Le TSX bénéficie certainement d'un sentiment de risque à part entière aujourd'hui", a déclaré Elvis Picardo, gestionnaire de portefeuille chez Luft Financial, iA Private Wealth.

"Cela fait suite aux commentaires du président de la Fed, M. Powell, hier, que beaucoup ont interprété comme une fin potentielle de ces hausses de taux d'intérêt."

Le secteur technologique du marché de Toronto a progressé de 6,1 %, les actions de Shopify Inc ayant bondi de 21,3 % après que la société a renoué avec les bénéfices au troisième trimestre et affiché un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes du marché.

Lightspeed Commerce Inc a également dépassé les estimations de revenus. Ses actions ont progressé de 14,9 %.

"Sur le TSX, nous avons une pléthore d'actions versant des dividendes - financières, services publics - et celles-ci sont en forte hausse ce jour-là", a déclaré M. Picardo.

Le secteur des services publics, sensible aux taux d'intérêt, a progressé de 4,3 % et les valeurs financières, le secteur le plus pondéré du marché de Toronto, ont terminé en hausse de 2,9 %.

Les dix principaux secteurs du TSX ont tous gagné du terrain, le secteur de l'énergie ayant progressé de 2,4 %, le pétrole s'étant établi à 82,46 $ le baril, soit une hausse de 2,5 %.

Les actions de Bombardier Inc. se sont également distinguées, grimpant de 11,3 % après que l'entreprise a annoncé des résultats pour le troisième trimestre qui ont dépassé les estimations des analystes, grâce à une forte demande pour les jets d'affaires les plus coûteux. (Reportage de Khushi Singh à Bengaluru ; rédaction de Tasim Zahid et Alistair Bell)