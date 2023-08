Le principal indice boursier canadien a légèrement baissé jeudi, prolongeant sa baisse mensuelle, les pertes des valeurs financières et des mines d'or ayant compensé le bond des actions de la société de commerce électronique Shopify et les investisseurs ayant pesé sur les perspectives économiques incertaines.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 37,7 points, ou 0,2 %, à 20 292,62. Pour le mois, il a baissé de 1,6 %.

"Nous avons observé une grande volatilité au cours du mois", a déclaré Michael Sprung, président de Sprung Investment Management. "Cela reflète l'incertitude qui règne sur le marché. Nous luttons toujours contre l'idée potentielle d'une récession".

Le secteur financier, fortement pondéré, a chuté de 0,7 %, les actions de la Banque Canadienne Impériale de Commerce ayant terminé en baisse de 3,2 % après que la banque ait manqué les estimations de son bénéfice trimestriel.

"Même si les titres de qualité (tels que les titres financiers à dividendes et les services publics) n'ont pas entièrement suivi le marché au fur et à mesure que les taux d'intérêt augmentaient, je pense qu'il s'agit d'une situation relativement plus favorable pour les investisseurs. Je pense qu'il s'agit d'un endroit relativement plus sûr et plus stable", a déclaré M. Sprung.

Les valeurs industrielles ont perdu 0,8 % et le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a baissé de 0,6 %.

En revanche, le secteur de la technologie a progressé de 2,8 %, grâce à un gain de 10,7 % pour Shopify après que la société a annoncé qu'Amazon.com Inc. lancerait une application dans l'écosystème d'applications de Shopify qui permettrait aux commerçants basés aux États-Unis d'accéder à l'option "Buy with Prime" d'Amazon.

Le secteur des soins de santé a également surperformé, avec une hausse de 2,3 %, la décision des États-Unis d'assouplir les restrictions sur la marijuana ayant stimulé les producteurs de cannabis. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Siddarth S à Bengaluru ; rédaction de Marguerita Choy et Shilpi Majumdar)