Shopify Inc. est une société canadienne qui fournit une infrastructure Internet essentielle au commerce. La société propose des outils pour lancer, développer, commercialiser et gérer un commerce de détail de toute taille. Elle fournit des plateformes et des services qui sont conçus pour offrir une expérience d'achat aux consommateurs du monde entier. Les logiciels de la société permettent aux commerçants de gérer leur activité sur l'ensemble de leurs canaux de vente, y compris les vitrines Web et mobiles, les points de vente physiques, les vitrines sur les médias sociaux et les places de marché. La plateforme de la société offre aux commerçants une vue unique de leur activité et de leurs clients sur l'ensemble de leurs canaux de vente et leur permet de gérer les produits et les stocks, de traiter les commandes et les paiements, d'exécuter et d'expédier les commandes, d'établir des relations avec les clients, de rechercher des produits, d'exploiter les analyses et les rapports et d'accéder au financement, le tout à partir d'un back-office intégré. Le principal lieu d'activité de la société est l'internet.

Secteur Internet