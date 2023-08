Shoppers Stop Limited est engagée dans la vente au détail d'une gamme de produits ménagers et de consommation par le biais de grands magasins. Elle exploite environ 91 grands magasins, plus de 11 magasins HomeStop, environ 139 magasins spécialisés dans les produits de beauté et plus de 25 Airport doors. Ses produits comprennent des vêtements et des articles non vestimentaires. Sa catégorie non vestimentaire comprend les cosmétiques, les accessoires personnels et les articles de cuir, les articles pour la maison, les appareils électroniques, les livres et la musique. La société, par le biais de son site Web, Shoppersstop.com, propose des marques internationales et nationales de vêtements pour hommes, femmes et enfants ; des cadeaux et des accessoires de mode, tels que des montres pour femmes, des montres pour hommes, des bijoux artificiels, des bijoux fins, des sacs à main, des parfums, des chaussures pour hommes et femmes, des produits d'ameublement et de décoration pour la maison. Elle possède plus de six marques privées : STOP, Kashish, Life, Haute Curry, Velorio Fratini et Elliza Donatein. Elle propose à ses clients le programme First Citizen Loyalty Program.