Shoppers Stop Limited est une société basée en Inde, qui exerce une activité de commerce de détail par l'intermédiaire de magasins de détail et de grands magasins. L'entreprise est engagée dans la vente au détail d'une variété de produits ménagers et de consommation par l'intermédiaire de grands magasins. La société est engagée dans des opérations de vente au détail, telles que le commerce de vêtements, de produits non vestimentaires, tels que les cosmétiques, les articles ménagers, les produits alimentaires et les livres, entre autres. Elle propose des vêtements pour hommes, des vêtements pour femmes, des chaussures de mode et des vêtements pour enfants. Il propose une gamme de produits dans les catégories habillement, beauté, décoration d'intérieur, parfums, accessoires et montres de luxe. ShoppersStop.com est un site Web qui permet à ses clients de faire des achats en ligne, depuis leur domicile, pour tous leurs besoins en matière de mode et de style de vie. L'entreprise propose des vêtements ethniques pour femmes, tels que des kurtis de W et Biba, ou des ensembles salwar et churidar de marques telles que Haute Curry, Infuse et Fratini. Son portefeuille de marques privées comprend Kashish, STOP, Life, Bandeya et karrot.