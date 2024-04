Shoprite Holdings Ltd est spécialisé dans la grande distribution. Le CA par réseau de distribution se répartit comme suit : - supermarchés (88,9%) : distribution de vêtements et de produits alimentaires, cosmétiques et de grande consommation. A fin juin 2021, le groupe dispose de 1 966 supermarchés (enseignes Shoprite, Checkers, Checkers Hyper, Usave et LiquorShop) implantés essentiellement en Afrique du Sud (1 726) ; - magasins spécialisés (4%) : distribution de meubles, d'équipements domestiques et d'appareils électroniques grand public par le biais de 426 magasins (enseignes OK Furniture et House & Home) ; - autres (7,1%) : notamment exploitation de magasins franchisés (513 magasins sous les enseignes OK Foods, OK MiniMark et OK Express). La répartition géographique du CA est la suivante : Afrique du Sud (89%) et Afrique (11%).

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire