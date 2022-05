Porsche investit 400 millions de dollars dans la start-up Group14, spécialisée dans les batteries pour véhicules électriques.

Une partie de cet argent, qui porte l'évaluation de Group14 à plus d'un milliard de dollars, sera utilisée pour construire une deuxième usine de matériaux pour batteries dans l'est de l'État de Washington, à quelques heures du site actuel de la société à Woodinville, près de Seattle, a déclaré le PDG Rick Luebbe dans une interview.

M. Luebbe a décrit le matériau d'anode silicium-carbone de l'entreprise comme une "technologie transformationnelle" qui permettra aux batteries des VE de se charger plus rapidement et de conserver plus d'énergie que celles qui utilisent du graphite.

La plupart des batteries lithium-ion des VE d'aujourd'hui utilisent des anodes en graphite, qui provient principalement de Chine, avec de plus petites quantités du Canada et du Japon.

Étant donné que le matériau d'anode silicium-carbone de Group14 permet aux batteries lithium-ion de contenir jusqu'à 50 % d'énergie en plus, M. Luebbe a déclaré qu'elles peuvent fournir la même autonomie que les batteries actuelles à base de graphite, mais avec moins de cellules, réduisant ainsi le coût global et la taille du bloc de batteries.

Selon M. Luebbe, Group14 fournira des matériaux de batterie à Cellforce, filiale de Porsche. La société a également conclu un accord d'approvisionnement avec un autre fabricant européen de batteries, InoBat. Les premières batteries pour VE utilisant le matériau anodique de Group14 entreront en production en 2023, mais M. Luebbe a refusé d'identifier le fabricant.

Les précédents investisseurs de Group14 comprennent un certain nombre de sociétés du secteur des batteries pour VE, notamment ATL, BASF, Showa Denko, Cabot et SK Material. Cette dernière entreprise, membre du groupe coréen SK Group, possède une coentreprise avec Group14 pour fabriquer des matériaux d'anode dans ce pays.

M. Luebbe a déclaré que le matériau anodique de Group14 a été testé par les fabricants de batteries Storedot et Farasis. La batterie Storedot équipée du matériau anodique silicium-carbone de Group14 peut être chargée à 80 % de sa capacité en 10 minutes, a-t-il déclaré, et a le potentiel de se charger rapidement en cinq minutes seulement.

