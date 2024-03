Shree Ajit Pulp and Paper Limited fabrique du papier kraft (Testliner/Multilayer Testliner), utilisé pour la fabrication de boîtes en carton ondulé. La société exerce ses activités dans le secteur du papier. Les principaux produits/services de la société comprennent le Testliner multicouche (triple fil) et le papier Testliner (simple fil). La société fabrique des gaines multicouches et du papier testliner d'environ 80 à 300 grammes par mètre carré (GSM) et d'environ 18 à 35 facteurs de rupture (BF). Les produits de la société sont disponibles en deux teintes, à savoir naturel et doré. Ses produits sont utilisés pour la fabrication de boîtes en carton ondulé, de boîtes duplex et de petites boîtes en carton ondulé comme matériau d'emballage. La société possède deux éoliennes d'une capacité d'environ 2,75 mégawatts (MW) dans l'État du Gujarat. L'unité de production de la société est située dans l'État du Gujarat, en Inde, à Morai, Vapi. Shree Samrudhi Industrial Papers Private Limited est une filiale de la société.

Secteur Emballages papier