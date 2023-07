SHREE CEMENT LIMITED : Nomura négatif sur le dossier

Shree Cement Limited figure parmi les principaux producteurs indiens de ciment. En outre, le groupe développe une activité de production d'électricité. Le CA par activité se répartit comme suit : - production de ciment et de clinker (97%) : 26,4 Mt de ciment et 17,1 Mt de clinker produites en 2020/21. A fin mars 2021, le groupe dispose de 14 cimenteries et stations de broyage implantées en Inde (13) et aux Emirats Arabes Unis ; - production d'électricité (0,8%) : 1 618,5 GWh produits en 2021. A fin mars 2021, le groupe dispose d'une capacité installée de 752 MW ; - autres (2,2%). 93,7% du CA est réalisé en Inde.

Secteur Matériaux de construction