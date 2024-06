Les importations indiennes de charbon russe ont diminué tandis que les expéditions américaines ont augmenté au cours des trois mois se terminant en mai, selon les données de la société de conseil en charbon Bigmint, ce que les négociants attribuent à la perte de compétitivité des approvisionnements russes.

Les exportations russes de tous les types de charbon vers l'Inde au cours de cette période ont chuté de 22,4 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 6,76 millions de tonnes métriques, selon les données de Bigmint. Les exportations américaines ont augmenté de 14,4 % pour atteindre 6,68 millions de tonnes au cours de la même période.

La baisse des importations indiennes de charbon russe est due à une chute de 67 % en glissement annuel des expéditions de charbon thermique, utilisé principalement pour la production d'électricité. Les achats de charbon destiné à la fabrication d'acier, comme le charbon à coke, l'anthracite et le charbon à injection de charbon pulvérisé (PCI), ont augmenté au cours de la période, selon les données du Bigmint.

L'Inde est le deuxième plus grand marché de charbon de la Russie après la Chine et la baisse fait suite à de nouvelles sanctions occidentales contre la Russie en raison de la guerre en Ukraine. Les acheteurs ont toutefois minimisé l'impact de ces sanctions et déclaré que le charbon thermique russe était moins attractif en l'absence de rabais plus faibles, dans un contexte de chute des prix mondiaux.

"Le principal problème est le prix du charbon thermique et non les sanctions. Les coûts logistiques ont augmenté en Russie, c'est pourquoi ils ne sont pas en mesure d'être compétitifs", a déclaré K.C. Gandhi, co-président de la gestion des matériaux chez Shree Cement en Inde.

La Russie a augmenté ses livraisons à la Chine en raison de la baisse des exportations indiennes, ce qui a permis aux expéditions de charbon vers la Chine d'atteindre leur niveau le plus élevé en huit mois au mois de mai.

Les exportations américaines de charbon thermique vers l'Inde au cours des trois mois se terminant le 31 mai ont augmenté de 21,6 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 4,57 millions de tonnes, et leur part dans les importations indiennes est passée de 6,7 % à 9,2 %. Toutefois, sa part dans les importations indiennes de charbon à coke est tombée de 16 % à 13,5 %.

Une augmentation de 44 % en glissement annuel des importations russes de charbon à coke en Inde a fait passer sa part du marché maritime indien de l'alimentation sidérurgique de 10,9 % à 13,9 %, tandis que sa part des importations indiennes de charbon thermique est tombée de 8,8 % à 3,2 %, d'après les données du Bigmint.

La Russie a continué à dominer les importations indiennes d'autres qualités destinées à la fabrication d'acier, telles que l'anthracite et le PCI, en continuant à représenter la quasi-totalité de ses importations.

"D'autres pays exportateurs de charbon thermique pourraient bénéficier à court terme des contraintes de prix imposées par la Russie", a déclaré Riya Vyas, analyste principal chez iEnergy Natural Resources Limited, une société indienne de négoce de charbon. (Reportage de Sudarshan Varadhan à Singapour et de Shivangi Acharya à New Delhi ; rédaction de Christian Schmollinger)