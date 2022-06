Les actions indiennes chutent pour la deuxième session alors que les cimentiers s'effondrent

L'indice NSE Nifty 50 a clôturé en baisse de 0,09% à 16 569,55 et le S&P BSE Sensex a glissé de 0,17% à 55 675,32, tous deux en baisse pour une deuxième session consécutive.

Le marché a connu des mouvements volatils au cours de la semaine dernière, alors que les inquiétudes s'accumulent au sujet de l'inflation obstinément élevée. On s'attend à ce que la Reserve Bank of India poursuive sa hausse de taux non programmée en mai avec une autre mesure lors de la réunion politique de mercredi.

"Il y a de la nervosité sur le marché avant la décision sur les taux, dans un contexte de douleur liée à une inflation élevée", a déclaré Saurabh Jain, vice-président adjoint chez SMC Securities.

"Nous assistons également à une volatilité supersonique et il est difficile pour les participants au marché de se décider avec tant de variables évoluant dans les deux sens."

À la clôture lundi, les cimentiers figuraient parmi les principaux traînards. Shree Cement a chuté de 3,4 % pour atteindre son plus bas niveau en plus d'un an et demi, tandis que le leader du secteur, UltraTech Cement, a perdu 1,8 % pour atteindre son plus bas niveau en 16 mois.

Les actions des cimentiers sont sous pression lorsque la concurrence dans le secteur s'intensifie. La semaine dernière, UltraTech Cement a annoncé qu'elle dépenserait 1,66 milliard de dollars pour augmenter sa capacité afin de résister à la concurrence du nouveau venu dans le secteur, Adani Group.

Les valeurs technologiques en perte de vitesse ont baissé de 0,2 % après avoir chuté de plus de 2 % plus tôt dans la session.

Spicejet a chuté de 2,7 % pour atteindre son plus bas niveau en 20 mois après avoir déclaré à https://www.bseindia.com/xml-data/corpfiling/AttachLive/8480B4B2-F79D-4AE1-85B2-9AFDE0E0B9E9-102328.pdf que l'autorité de régulation de l'aviation du pays avait imposé une pénalité au transporteur économique.

Limitant les pertes, les valeurs métalliques de l'indice Nifty ont progressé de 1,12 %. Les gains ont été soutenus par un bond des contrats à terme sur le minerai de fer, qui ont atteint leur plus haut niveau depuis 10 mois, dans l'espoir d'une amélioration de la demande [IRONORE/].

Les valeurs automobiles ont clôturé en hausse de 0,2 %, stimulées par une augmentation de 4,2 % de Bajaj Auto.

(1 $ = 77,4300 roupies indiennes)