Shree Rajasthan Syntex Limited informe que le conseil d'administration, lors de sa réunion du 6 janvier 2024, a nommé M. Rahul Bolia, secrétaire d'entreprise qualifié, membre de l'ICSI sous le numéro A62766, en tant que secrétaire d'entreprise et responsable de la conformité de l'entreprise. Nomination de M. Rahul Bolia, Compliance Officer et Company Secretary de la Société en tant que Nodal Officer en vertu des Investor and Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (les "IEPF Rules"). M. Rahul Bolia est membre de l'Institute of Company Secretaries of India depuis 3,5 ans et possède une expérience de plus de 4 ans en tant que secrétaire de la société.