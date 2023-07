Shree Rama Multi-Tech Limited est une société basée en Inde qui fournit des solutions d'emballage primaire. La société opère dans le secteur de la fabrication de matériaux d'emballage. Elle propose ses produits à l'industrie des soins buccaux, des cosmétiques et des produits pharmaceutiques. Elle propose des matériaux d'emballage flexibles, qui ont des applications pour l'emballage de poudres, de granulés et de liquides, entre autres. Elle propose des produits tels que des tubes multicouches (feuille d'aluminium/nylon/polyester), des tubes monocouches (orifice, épaulement et bouchon de couleur), des films multicouches (huiles comestibles, aliments transformés, poisson, thé, café, épices, huiles et graisses pour moteurs), des stratifiés souples généralement utilisés pour leurs propriétés de scellement, l'aluminium/nylon pour ses propriétés de barrière, le polyester pour ses propriétés d'impression de surface, et des stratifiés pour tubes (feuille d'aluminium spécialisée pour remplacer les structures traditionnelles à trois couches pour leurs propriétés de barrière).

Secteur Conteneurs et emballages hors papier