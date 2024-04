Shri Bajrang Alliance Limited est une société basée en Inde qui fabrique de l'acier et des produits alimentaires surgelés. L'entreprise a deux segments principaux, à savoir le laminoir structurel et les produits alimentaires surgelés prêts à consommer. Elle se concentre sur la fabrication d'aciers de construction tels que les cornières, les profilés, les poutrelles, les ronds et autres dans le complexe industriel d'Urla, à Urla, Raipur. Elle est également engagée dans un projet d'aliments surgelés prêts à consommer à Borjhara, Urla Guma Road, Raipur. La société fournit des aliments prêts à consommer, des aliments prêts à cuire, des aliments surgelés et des légumes surgelés. Elle propose de nouveaux produits sous la marque GOELD, tels que les Veg Spring Rolls, Punjabi Samosa, Vegetable Samosa, Cheesy Panner Samosa et Vegetable Burger Patty. La société possède une usine de fabrication située à Raipur, dans le Chhattisgarh. L'usine de Raipur s'étend sur environ cinq acres.

Secteur Acier