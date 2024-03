Shricon Industries Limited, lors de la réunion de son conseil d'administration tenue le 2 mars 2024, sur la base de la recommandation du Comité des nominations et des rémunérations, a approuvé la nomination de Mme Bhavika Sharma en tant que secrétaire de la société et responsable de la conformité de la société, désignée comme personnel d'encadrement clé conformément aux dispositions de la section 203 de la loi sur les sociétés (Companies Act) de 2013 et responsable de la conformité en vertu du règlement 6(1) de la réglementation SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) de 2015 (la réglementation sur la cotation). Mme Bhavika Sharma est membre associée de l'Institute of Company Secretaries of India, diplômée en droit et en commerce. Elle a plus de 6 ans d'expérience en matière de conformité secrétariale des sociétés cotées et non cotées.