Le bénéfice de la société indienne Shriram Transport Finance augmente grâce à la hausse des revenus d'intérêts.

Les ventes et le financement de véhicules commerciaux ont connu une résurgence après un effondrement dû à la pandémie, l'amélioration des remboursements de prêts entraînant également une meilleure qualité des actifs pour les créanciers bancaires et non bancaires.

Le financier des véhicules commerciaux a déclaré un bénéfice de 10,67 milliards de roupies (128,93 millions de dollars) pour le deuxième trimestre clos le 30 septembre, contre un bénéfice de 7,71 milliards de roupies l'année dernière.

Les analystes avaient prévu en moyenne un bénéfice de 9,87 milliards de roupies, selon les données d'IBES Refinitiv.

Les revenus d'intérêts au cours de la période considérée ont augmenté à 51,12 milliards de roupies, contre 45,78 milliards de roupies l'année précédente, a déclaré Shriram Transport, basée à Mumbai, dans un dépôt en bourse.

Le pourcentage d'actifs non performants nets de la société s'est établi à 3,48 % contre 3,52 % il y a un trimestre.

La société de financement non bancaire est prête à fusionner entièrement avec Shriram City Union Finance, ce qui a été annoncé en décembre dernier.

La fusion a reçu l'approbation du régulateur indien de la concurrence le 2 août.

(1 $ = 82,7580 roupies indiennes)