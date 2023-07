Shristi Infrastructure Development Corporation Limited est une société basée en Inde qui est engagée dans la construction et le développement d'infrastructures. La société est engagée dans les domaines de la construction et du développement d'infrastructures, de l'hôtellerie et de la santé. Elle construit des agglomérations, des projets résidentiels de premier ordre, des hôtels, des hôpitaux, des projets à usage mixte, des centres commerciaux, des centres logistiques, des parcs économiques et industriels, etc. Ses projets comprennent notamment The Arena, Krishnagar Sentrum, Shristi Sea View, Aitorma Agartala Sentrum, Durgapur City Centre, Kanchan Janga Integrated Park, Raniganj Square-The Highway, Westin Hotel et Suasth Hospital. Les filiales de la société comprennent notamment Sarga Hotel Private Limited, Shristi Urban Infrastructure Development Limited, Sarga Udaipur Hotels & Resorts Private Limited, East Kolkata Infrastructure Development Private Limited et Border Transport Infrastructure Development Limited.

Secteur Construction et ingénierie