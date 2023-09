Shufersal Ltd est engagée dans l'exploitation d'une chaîne de supermarchés en Israël. La société exerce ses activités dans trois secteurs, à savoir le secteur de la vente au détail, le secteur de l'immobilier et le secteur de la gestion des clubs de clients de cartes de crédit. La société exploite environ 280 magasins dans tout le pays. Le secteur de la vente au détail comprend la commercialisation au détail de produits alimentaires et autres dans les succursales de la société, ainsi que la fabrication de produits surgelés et de produits de boulangerie frais qui sont vendus principalement dans les succursales de la société. Le secteur de l'immobilier comprend divers types de propriétés en pleine propriété et en location, notamment des centres commerciaux et d'autres propriétés. Le secteur de la gestion du club des clients des cartes de crédit comprend l'exploitation de l'activité des cartes de crédit et l'octroi de crédits au moyen de cartes de crédit, la fourniture de services financiers et la prestation de services d'intermédiation et de distribution de divers produits financiers aux titulaires de cartes de crédit et aux clients privés.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire