(Alliance News) - Voici un aperçu des changements de directeurs et de gérants de sociétés cotées à Londres annoncés mardi et non rapportés séparément par Alliance News :

Canadian Overseas Petroleum Ltd - Société internationale d'exploration, de production et de développement de pétrole et de gaz dont les activités de production et de développement sont concentrées dans les comtés de Converse et de Natrona, Wyoming - Nomme Atul Gupta en tant que directeur non exécutif à compter du 2 novembre. En outre, Robert Chenery a démissionné de son poste d'administrateur.

Shuka Minerals PLC - Exploitant et développeur de mines en Afrique - Nomme Quinton van der Burgh au poste de président non exécutif et de directeur. Allen Zimbler et Marcel Nally sont également nommés administrateurs indépendants non exécutifs avec effet immédiat. Nicholas Von Schirnding et Andre Hope se sont retirés de leurs fonctions d'administrateurs non exécutifs avec effet immédiat.

Psych Capital PLC - Société de médias et investisseur en médicaments psychédéliques basée à Londres - Suite à l'achèvement de la société de sciences de la vie Shortwave Pharma Inc, annonce des changements au sein du conseil d'administration. Le directeur général de Shortwave Pharma, Rivki Stern Youdkevich, devient directeur général de Psych Capital. Roy Kait rejoint l'entreprise en tant que directeur non exécutif. Joseph Colliver a démissionné de son poste de président non exécutif.

