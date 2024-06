(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés jeudi et qui n'ont pas été rapportés séparément par Alliance News :

Shuka Minerals PLC - Société minière basée à Londres avec des opérations en Afrique - En 2023, la perte avant impôt se réduit à 1,7 million de livres sterling, contre 1,8 million de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires augmente légèrement pour atteindre 194 346 GBP, contre 183 448 GBP l'année précédente. La perte de base et diluée par action passe de 7,97 pence à 4,11 pence. "2023 a certainement été une période difficile pour l'entreprise sur le terrain d'un point de vue opérationnel, mais elle a été compensée par les mesures importantes prises pour recentrer l'entreprise sur l'avenir. Nous pensons que la récente levée de fonds, ainsi que la stratégie d'investissement décrite ci-dessus, conduiront à une période de succès pour l'entreprise en 2024 et au-delà", déclare la société.

TechFinancials Inc - Entité d'investissement depuis 2022 après la fermeture des entités opérationnelles en Israël - En 2023, la perte avant impôts se réduit à 166 000 USD contre 269 000 USD l'année précédente. La perte de base par action est de 19 cents US, contre 32 cents US l'année précédente. Aucun revenu n'a été divulgué, comme prévu. Aucun dividende n'a été déclaré, comme prévu. "2023 a été une année au cours de laquelle la société s'est concentrée sur la recherche de nouveaux moyens d'accroître sa valeur pour les actionnaires. Le conseil d'administration a décidé de continuer à investir une partie de ses liquidités dans des sociétés cotées. L'entreprise continue de chercher de nouveaux moyens d'augmenter sa valeur."

Enwell Energy PLC - Société d'exploration et de production de pétrole et de gaz axée sur l'Ukraine - annonce que le service géologique et souterrain de l'Ukraine a émis mercredi des ordres pour annuler les suspensions de la licence de production Vasyschevskoye et de la licence d'exploration Svystunivsko-Chervonolutskyi de la société en Ukraine. En conséquence, la société est désormais en mesure de reprendre ses activités opérationnelles sur ces licences.

Genflow Biosciences PLC - Société de biotechnologie basée à Londres - Lancement d'une étude de faisabilité avec Exothera SA pour évaluer la capacité de produire son futur lot clinique MASH conformément aux bonnes pratiques de fabrication. En outre, Genflow est également en train de sélectionner des organismes de recherche contractuelle pour mener son prochain essai clinique chez le chien, visant à étudier son médicament candidat prometteur, le GF-1004. Par ailleurs, Genflow déclare avoir reçu des conseils en matière de recherche dans le cadre de l'engagement initial ciblé de la FDA pour des conseils en matière de réglementation sur les produits CBER. La FDA a encouragé Genflow à poursuivre ses projets d'identification de modèles animaux appropriés par le biais d'études pilotes de validation du concept.

Mindflair PLC - société d'investissement spécialisée dans l'intelligence artificielle - Valeur nette d'inventaire au 31 décembre : 2,13 pence par action, en baisse par rapport aux 4,28 pence de l'année précédente. En 2023, la perte avant impôt passe de 366 000 GBP à 2,7 millions GBP. La perte de base par action est de 1,44 pence, contre 0,20 pence. "Nous pensons que notre portefeuille offre une excellente exposition aux entreprises à l'avant-garde de la révolution de l'IA, avec un potentiel de croissance significatif et la capacité de générer des rendements réels pour les actionnaires", déclare la société.

NAHL Group PLC - Kettering, fournisseur de services de marketing aux consommateurs basé au Royaume-Uni et axé sur le marché des services juridiques - émet une mise à jour commerciale avant l'assemblée générale annuelle de jeudi. Au cours des cinq mois précédant le 31 mai, son cabinet d'avocats, National Accident Law, a enregistré de bonnes performances alors qu'il poursuit son développement vers la maturité, avec l'espoir que cela générera à terme des bénéfices plus élevés pour le groupe. NAL a réglé 19 % de sinistres en plus par rapport à la période équivalente de 2023 et a généré 3,3 millions de livres sterling de liquidités à partir des règlements, soit une augmentation de 56 %. Cependant, le redressement de National Accident Helpline sera plus lent et les coûts resteront plus élevés pendant une période plus longue. "Bien que le conseil d'administration s'attende à ce que ces vents contraires soient de courte durée et que l'activité de dommages corporels atteigne au moins le seuil de rentabilité en 2024, son chiffre d'affaires et son bénéfice pour l'année devraient être nettement inférieurs aux prévisions antérieures et auront donc un impact important sur les attentes actuelles du marché pour l'année entière pour le groupe." L'activité Soins intensifs a évolué conformément aux prévisions au cours des cinq premiers mois de l'année, indique la société.

Longboat Energy PLC - Publication d'une mise à jour avant l'assemblée générale annuelle de jeudi. Says a reçu l'accord du ministère norvégien de l'énergie pour vendre sa participation de 50,1% dans Longboat Japex Norge AS à son partenaire de coentreprise Japan Petroleum Exploration Co Ltd, ainsi que l'approbation des prêteurs dans le cadre de la facilité de financement de l'exploration. Il ne reste plus qu'à transférer les contrats de tiers et ces approbations ouvrent la voie à la finalisation de la transaction au début du troisième trimestre.

Atome PLC - Société d'engrais verts basée à Leeds - En 2023, la perte avant impôts s'est creusée pour atteindre 6,9 millions USD, contre 5,6 millions USD l'année précédente. Atome déclare que ces résultats reflètent "des progrès positifs démontrables vers notre objectif d'atteindre la décision finale d'investissement sur notre projet phare de Villeta et le début de la construction d'ici la fin de l'année en cours". Atome espère réaliser d'autres progrès importants au cours du reste de l'année 2024.

Cloudcoco Group PLC - Fournisseur londonien de services informatiques gérés et de solutions de communication - Au cours du semestre clos le 31 mars, le chiffre d'affaires a augmenté de 11 % pour atteindre 14,3 millions de livres sterling, contre 12,9 millions de livres sterling l'année précédente, dont 62 % ont été générés par les services gérés, en baisse par rapport à 70 %. Le chiffre d'affaires du commerce électronique de MoreCoCo a plus que doublé, passant de 1,6 million de livres sterling à 3,6 millions de livres sterling. La perte avant impôts se réduit à 1,2 million de livres sterling, contre 1,3 million de livres sterling. "Nous avons fait des progrès en termes d'accélération des ventes et d'excellents niveaux d'assistance à la clientèle au cours de l'année, et ce travail se poursuivra. En outre, nous avons identifié un certain nombre d'efficacités opérationnelles et d'économies qui ont été mises en œuvre et qui contribueront à réduire nos coûts et, à leur tour, à améliorer le flux de trésorerie pour aider à renforcer notre position financière. Nous poursuivrons nos efforts pour développer et améliorer l'entreprise en nous appuyant sur les fondations que nous avons créées jusqu'à présent", déclare la société.

