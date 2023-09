Shuka Minerals PLC - exploitant et développeur de mines en Afrique - déclare que le premier semestre 2023 a été "transformateur" pour la société qui annonce une perte intérimaire réduite et des revenus plus élevés. La perte avant impôt se réduit à 746 323 GBP au premier semestre 2023, contre 820 640 GBP l'année précédente. Les recettes passent de 56 146 GBP à 68 926 GBP. Le développement le plus notable au cours de la période a été l'investissement qu'elle a pu obtenir avec Q Global Commodities Group, qu'elle décrit comme l'un des principaux fonds indépendants d'Afrique du Sud pour les matières premières, l'exploitation minière, la logistique et l'investissement, et avec Gathoni Muchai Investments Ltd, un groupe d'investissement dans l'exploitation minière basé en Afrique de l'Est. La société indique que cet investissement lui a permis de financer ses besoins en fonds de roulement et ses activités de développement minier et d'entreprise.

Cours actuel de l'action : 9,01 pence, en baisse de 7,6 % à Londres lundi matin

Variation sur 12 mois : en baisse de 14 %.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

