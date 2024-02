(Alliance News) - Shuka Minerals PLC a déclaré jeudi avoir signé un accord de règlement définitif avec le groupe Upendo.

Shuka est un exploitant et développeur de mines axé sur l'Afrique, anciennement appelé Edenville Energy PLC. Ses actions ont clôturé en hausse de 4,4 % à 10,18 pence chacune à Londres jeudi.

La société a déclaré avoir signé un accord de règlement définitif avec Upendo, qui détient une participation résiduelle de 10 % dans la licence d'exploitation du charbon de Rukwa. Le différend avec Upendo porte sur l'interprétation des droits relatifs à l'intérêt "résiduel" et dure depuis de "nombreuses" années.

"Le litige a été vigoureusement défendu et, si nécessaire/approprié, a fait l'objet d'un appel par la société devant les tribunaux tanzaniens. Il a pris du temps, mobilisé des ressources de gestion et porté atteinte à la réputation et aux relations de l'entreprise dans le pays. Par conséquent, le conseil d'administration estime qu'un règlement mettant un terme au litige est la solution la plus appropriée", a déclaré M. Shuka

Le règlement implique le paiement immédiat de 110 000 USD au groupe Upendo, le règlement immédiat de toutes les procédures et la renonciation à toute réclamation de la part de toutes les parties, quelle qu'en soit l'origine.

Noel Lyons, directeur général, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'être parvenus à un accord avec le groupe Upendo : "Nous sommes très heureux d'être parvenus à un règlement à l'amiable avec Upendo, car cela nous permet d'examiner et de déterminer l'orientation stratégique de nos intérêts miniers à Rukwa, sans la perspective d'un litige en suspens. Cela nous permet d'être plus décisifs et cohérents dans nos décisions futures".

Par Sophie Rose, reporter principal d'Alliance News

