Shukra Jewellery Limited est une société basée en Inde, qui s'occupe de la fabrication de bijoux en or sertis de diamants et du commerce de diamants taillés et polis, ainsi que de travaux immobiliers et de construction. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : Dimaond Business et Real Estate Business. La société est également engagée dans le développement de projets d'appartements résidentiels, Shanti Shukra et Shubh Shukra. Le site, dont est situé à Narol du district d'Ahmedabad et Visnagar du district de Mehsana. Ses diamants polis et ses bijoux en or sont vendus sur le marché intérieur ainsi que sur les marchés d'exportation. Les locaux de l'usine de la société sont situés sur le territoire de l'Union de Daman.

Secteur Habillement et accessoires