* GROUPE LOK'NSTORE SHURGARD SELF STRGE. - ACQUISITION RECOMMANDÉE EN NUMÉRAIRE DE LOKN STORE
* LOK'N STORE GROUP PLC : PROPOSITION D'ACHAT D'ACTIONS DE LOK'NSTORE : 1 110 PENCE EN NUMÉRAIRE
* LOK'N STORE GROUP PLC : TRANSACTION PROPOSÉE POUR UN MONTANT D'ENVIRON 378 MILLIONS DE LIVRES STERLING
* LOK'N STORE : APRÈS L'OPÉRATION, SHURGARD ESTIME QUE LA RELUTION SUR LE BPA AJUSTÉ AURA UN EFFET DILUTIF MOYEN À UN CHIFFRE EN 2024
* LOK'N STORE : POST-DEAL, SHURGARD ESTIME QUE L'ACCRETION SUR LE BPA AJUSTÉ SERA NEUTRE EN 2025 ET ACCRETIVE A PARTIR DE 2026 Texte source pour Eikon : Plus d'informations sur les entreprises :