Shurgard Self-Storage Ltd. est le plus grand développeur, propriétaire et opérateur d'installations de stockage en libre-service en Europe avec 276 centres de stockage en libre-service et environ 1,4 million de mètres carrés nets louables dans 7 pays : Pays Bas, France, Suède, Royaume Uni, Belgique, Allemagne et Danemark. Le réseau de la société dessert actuellement environ 190 000 clients et emploie 709 personnes. L'activité de Shurgard s'articule autour de deux axes : la location d'espaces de stockage pour les entreprises et les particuliers et d'autres services connexes. La société appartient en partie à Public Storage, le plus grand propriétaire et exploitant d'installations d'entreposage en libre-service au monde, qui compte des milliers de magasins aux Etats-Unis.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé