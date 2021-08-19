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SHURGARD SELF-STORAGE S.A.

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Shurgard Self Storage S A : H1 EBITDA Up At 79.1 Million Euros

19/08/2021 | 07:12
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Aug 19 (Reuters) - Shurgard Self Storage SA:

* STRONG H1 RESULTS PERFORMANCE WITH REVENUE GROWTH IN ALL MARKETS

* CASH POSITION: 77.4 MILLION AS OF JUNE 30, 2021

* NET DEBT/ EBITDA: 3.8X AS OF JUNE 30, 2021

* INTERIM DIVIDEND H1-2021: 0.55 PER SHARE

* OUTLOOK 2021: BASED ON OUR STRONG RESULTS, THE GUIDANCE OF ALL STORE REVENUE GROWTH OF 4-6% P.A. FOR 2021 VERSUS 2020 WILL BE EXCEEDED AND IS RAISED TO 8-10% P.A. FOR THE YEAR 2021

* H1 7.7% PROPERTY OPERATING REVENUE GROWTH

* H1 7.3% INCOME FROM PROPERTY (NOI) GROWTH

* H1 5.1% SAME STORE PROPERTY OPERATING REVENUE GROWTH

* H1 89.7% SAME STORE AVERAGE OCCUPANCY RATE (GROWTH FOR THE FIRST SIX MONTHS OF 2.1PP,)

* H1 62.4% SAME STORE NOI MARGIN, UP 0.6PP VERSUS H1 2020

* H1 RENTAL COLLECTION IN JUNE IS IN LINE WITH HISTORICAL PATTERN AT 98.4%

* H1 DELIVERY OF 61.4 MILLION ADJUSTED EPRA EARNINGS, WHICH REPRESENTS A GROWTH OF 10.5%

* PIPELINE FOR 2021 2022 AND 2023 REPRESENTS 7% (OR 86,911 SQM) OF OUR TOTAL NET RENTABLE SQM

* H1 PROPERTY OPERATING REVENUE EUR 143.8 MILLION VERSUS EUR 132.2 MILLION YEAR AGO

* H1 INCOME FROM PROPERTY (NOI) EUR 87.8 MILLION VERSUS EUR 81.0 MILLION YEAR AGO

* H1 EBITDA EUR 79.1 MILLION VERSUS EUR 74.6 MILLION YEAR AGO

* H1 ADJUSTED EPRA EARNINGS EUR 61.4 MILLION VERSUS EUR 54.7 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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Données financières
CA 2020 268 M 313 M -
Résultat net 2020 259 M 303 M -
Dette nette 2020 502 M 586 M -
PER 2020 17,1x
Rendement 2020 2,13%
Capitalisation 4 246 M 4 970 M -
VE / CA 2020 17,7x
VE / CA 2021 16,6x
Nbr Employés 751
Flottant 64,4%
Graphique SHURGARD SELF-STORAGE S.A.
Durée : Période :
Shurgard Self-Storage S.A. : Graphique analyse technique Shurgard Self-Storage S.A. | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SHURGARD SELF-STORAGE S.A.
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 9
Dernier Cours de Cloture 47,80 €
Objectif de cours Moyen 45,94 €
Ecart / Objectif Moyen -3,88%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Marc Pierre Francois Oursin Chief Executive Officer & Director
Jean L. H. Kreusch Chief Financial Officer
Ronald L. Havner Chairman
Duncan Bell Vice President-Operations
Frank Fiskers Independent Non-Executive Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
SHURGARD SELF-STORAGE S.A.34.65%4 970
UNION PACIFIC CORPORATION8.47%146 610
CSX CORPORATION11.54%76 011
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY-3.92%74 930
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION12.26%65 519
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LIMITED1.69%47 402