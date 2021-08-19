Shurgard Self Storage S A : H1 EBITDA Up At 79.1 Million Euros

Aug 19 (Reuters) - Shurgard Self Storage SA:
* STRONG H1 RESULTS PERFORMANCE WITH REVENUE GROWTH IN ALL
MARKETS
* CASH POSITION: 77.4 MILLION AS OF JUNE 30, 2021
* NET DEBT/ EBITDA: 3.8X AS OF JUNE 30, 2021
* INTERIM DIVIDEND H1-2021: 0.55 PER SHARE
* OUTLOOK 2021: BASED ON OUR STRONG RESULTS, THE GUIDANCE OF
ALL
STORE REVENUE GROWTH OF 4-6% P.A. FOR 2021 VERSUS 2020 WILL BE
EXCEEDED AND IS RAISED TO 8-10% P.A. FOR THE YEAR 2021
* H1 7.7% PROPERTY OPERATING REVENUE GROWTH
* H1 7.3% INCOME FROM PROPERTY (NOI) GROWTH
* H1 5.1% SAME STORE PROPERTY OPERATING REVENUE GROWTH
* H1 89.7% SAME STORE AVERAGE OCCUPANCY RATE (GROWTH FOR THE
FIRST
SIX MONTHS OF 2.1PP,)
* H1 62.4% SAME STORE NOI MARGIN, UP 0.6PP VERSUS H1 2020
* H1 RENTAL COLLECTION IN JUNE IS IN LINE WITH HISTORICAL
PATTERN
AT 98.4%
* H1 DELIVERY OF 61.4 MILLION ADJUSTED EPRA EARNINGS, WHICH
REPRESENTS A GROWTH OF 10.5%
* PIPELINE FOR 2021 2022 AND 2023 REPRESENTS 7% (OR 86,911
SQM) OF
OUR TOTAL NET RENTABLE SQM
* H1 PROPERTY OPERATING REVENUE EUR 143.8 MILLION VERSUS EUR
132.2
MILLION YEAR AGO
* H1 INCOME FROM PROPERTY (NOI) EUR 87.8 MILLION VERSUS EUR
81.0
MILLION YEAR AGO
* H1 EBITDA EUR 79.1 MILLION VERSUS EUR 74.6 MILLION YEAR
AGO
* H1 ADJUSTED EPRA EARNINGS EUR 61.4 MILLION VERSUS EUR 54.7
MILLION YEAR AGO
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Further company coverage:
(Gdansk Newsroom)