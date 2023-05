Shutterstock rachète Giphy pour 53 millions de dollars

Shutterstock Inc a annoncé mardi qu'il allait racheter la plateforme d'images animées Giphy Inc à Meta Platforms Inc pour un montant de 53 millions de dollars en espèces.

La transaction sera financée par les liquidités existantes et comprendra un accord de partage de la propriété intellectuelle qui permettra à Meta de continuer à accéder au contenu de Giphy, a déclaré Shutterstock.

Shutterstock, dont les actions ont augmenté de 4 % avant la mise sur le marché, n'a pas modifié ses prévisions de chiffre d'affaires et de marge bénéficiaire ajustée pour 2023.

L'accord devrait être conclu le mois prochain.