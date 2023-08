SI-BONE, Inc. est une société de dispositifs médicaux. La société se concentre sur le développement de dispositifs implantables utilisés dans le traitement chirurgical de l'anatomie sacro-pelvienne. Son système d'implant chirurgical invasif, iFuse, est utilisé pour fusionner l'articulation sacro-iliaque afin de traiter le dysfonctionnement de l'articulation sacro-iliaque qui est souvent à l'origine de douleurs lombaires sévères. Son système d'implants iFuse comprend une série d'implants triangulaires en titane et les instruments développés pour permettre aux chirurgiens de réaliser la procédure. Son système iFuse, qui comprend ses implants et ses instruments, est conçu pour pallier les insuffisances des traitements alternatifs, notamment la chirurgie ouverte, la prise en charge non chirurgicale et les procédures de stabilisation et de fusion à base de vis et autres procédures mini-invasives. La conception de son iFuse-3D permet aux chirurgiens de remplir l'implant avec de l'os broyé avant l'implantation, ce qui accélère la croissance de l'os et la fixation biologique. L'entreprise propose également à ses chirurgiens d'autres technologies que l'iFuse et l'iFuse-3D.