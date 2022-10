Rennes déroule à Strasbourg

Pour la neuvième journée de Ligue 1 ce samedi, Rennes s'est nettement imposé à Strasbourg 3-1 et repart de l'avant après deux résultats nuls consécutifs. Les Strasbourgeois se sont rendu la tâche difficile en écopant d'un carton rouge dès la demi-heure de jeu par Nyamsi, suivi quelques minutes plus tard de l'ouverture du score signée Kalimuendo. Après la pause, les Rennais ont continué à pousser et ils ont marqué deux nouveaux buts. Terrier puis Gouiri ont scellé la rencontre à l'heure de jeu. Si Strasbourg a sauvé l'honneur dans le dernier quart d'heure par Diallo, le club n'a pas pu empêcher sa quatrième défaite cette saison et reste la seule équipe à n'avoir toujours pas gagné.

par Romain Strozza (iDalgo)