Revue de presse du dimanche 2 octobre 2022

Berne (awp/ats) - La succession d'Ueli Maurer fait la une des titres dominicaux deux jours après l'annone de sa démission. Il est aussi question de la hausse des coûts de la santé et de la pénurie d'énergie. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

NZZ AM SONNTAG: L'UDC zurichoise ne voit pas d'un bon oeil une éventuelle candidature au Conseil fédéral du Bernois Albert Rösti, régulièrement cité comme papable pour succéder à Ueli Maurer. Elle a déjà annoncé qu'elle ne céderait pas son siège au gouvernement sans se battre, indique la NZZ am Sonntag. En tant que canton le plus peuplé et moteur économique du pays, Zurich a besoin d'une représentation au Conseil fédéral, déclare le président de la section cantonale Domenik Ledergerber. Au moins une ou un candidat zurichois sera présenté, précise-t-il. La ministre de la santé Natalie Rickli devrait être au premier plan.

SONNTAGSBLICK: Deux Bernois au Conseil fédéral ne serait pas l'idéal, concède le vice-président de l'UDC Marcel Dettling, mais cela ne représente pas un réel obstacle. Le conseiller national Albert Rösti a de très bonnes chances de succéder à Ueli Maurer, écrit le SonntagsBlick. Alors qu'il n'a pas encore officialisé son éventuelle candidature, plusieurs de ses collègues de parti voient en lui un bon successeur. M. Rösti a prouvé qu'il était capable de mener une politique conforme à la ligne de l'UDC mais aussi de trouver des compromis avec les autres partis, déclare M. Dettling, qui a déjà renoncé à se porter candidat.

NZZ AM SONNTAG: Albert Rösti peut aussi compter sur le soutien de son compatriote, l'ancien conseiller fédéral bernois Adolf Ogi, qui souligne sa collégialité dans les pages de la NZZ am Sonntag. Mais le Bernois pourrait se retrouver face à une concurrente de taille: le nom de la St-Galloise Esther Friedli est souvent cité. Comme M. Rösti, elle n'a pas encore tranché si elle serait candidate à la succession d'Ueli Maurer ou non. "C'est encore beaucoup trop tôt", a-t-elle commenté. Quant à son mari, l'ancien président de l'UDC Suisse Toni Brunner, il exclut totalement un retour en politique.

LE MATIN DIMANCHE/SONNTAGSZEITUNG: Les aînés sont de plus en plus touchés par la pauvreté. Pas moins de 46'000 d'entre eux sont actuellement dans une situation de pauvreté extrême, indique une étude de Pro Senectute relayée par le SonntagsZeitung et Le Matin Dimanche. Et 295'000 personnes, soit un retraité sur cinq, sont pauvres ou menacées de pauvreté. L'étude montre en outre des écarts conséquents entre les régions. Ainsi, les aînés tessinois sont les plus touchés avec un taux de près de 30% de retraités vivant dans la précarité, tandis qu'à Bâle on enregistre le taux le plus faible (6%). Les différences entre les situations économiques et les aides dans chaque canton mais aussi la tendance à moins demander de soutien dans les campagnes sont tant de pistes avancées pour expliquer ces écarts.

SONNTAGSZEITUNG: Le mazout, souvent présenté comme une alternative au gaz, risque aussi de manquer cet hiver. Le nombre de camions et de chauffeurs n'est pas suffisant, révèle la SonntagsZeitung. De nombreuses citernes risquent d'être vides à la fin de la saison, s'inquiète la Confédération. Les propriétaires qui n'ont pas ou peu rempli leur citerne en raison des prix élevés l'année dernière pourraient se retrouver à sec d'ici février-mars 2023. En cas de besoin généralisé de mazout, les fournisseurs n'auraient pas assez de capacité, commente Rolf Hartl, président de Carbura, l'organisation de stockage obligatoire de la branche des huiles minérales en Suisse. Mais il s'agirait d'un cas absolument extrême, selon lui.

SONNTAGSZEITUNG: Les locataires devraient être indemnisés si le chauffage de leur logement devait être limité à 19 degrés comme l'envisage le Conseil fédéral. Selon le Tribunal fédéral, un appartement devrait être chauffé à au moins 20 ou 21 degrés, sans quoi les locataires devraient être indemnisés, écrit le journal alémanique SonntagsZeitung. Les défenseurs des propriétaires craignent sinon que de nombreux locataires ne saisissent les tribunaux tandis que les représentants des locataires dénoncent une limite de température trop basse, surtout pour les personnes âgées et les malades.

LE MATIN DIMANCHE: Le vice-président du PLR suisse Philippe Nantermod souhaite que les Suisses habitant près d'une frontière puissent acheter leurs médicaments à l'étranger, où ils coûtent moins cher. Ces frais seraient remboursés par l'assurance-maladie suisse. Les gens se rendraient ainsi compte que les prix sont trop élevés, précise le Valaisan. "La santé n'est pas une marchandise", rétorque la députée Brigitte Crottaz (PS/VD), qui dénonce un système qui se ferait au détriment des Français. Les assureurs eux accueillent favorablement ce projet pilote. Les patients pourraient ainsi acheter des génériques deux fois moins chers et consulter à meilleur coût, réagit Christophe Kaempf, porte-parole de SantéSuisse.

LE MATIN DIMANCHE: Cyclistes et malvoyants craignent une hausse des accidents en cas de coupure de l'éclairage public cet hiver pour économiser l'énergie. L'Office fédéral de l'énergie confirme que cette mesure, qui concerne environ 0,6% de la consommation annuelle d'électricité en Suisse, est sur la table, précise Le Matin Dimanche. Le Bureau de prévention des accidents juge que cette mesure ne peut pas être bénéfique. "Selon les études, l'éclairage à l'intérieur des localités permet de réduire le nombre d'accidents mortels pour les piétons de plus de 75% et le nombre d'accidents avec blessés d'environ 50%", souligne-t-il.

Note: Ces informations n'ont pas été confirmées par l'ats.