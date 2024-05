SIA Engineering Company Limited fournit des services de maintenance des cellules d'avion, de révision des composants, de gestion technique des stocks, de maintenance en ligne, de services techniques d'assistance au sol et de participation aux investissements. Le secteur de la maintenance des cellules et des lignes de la société fournit des services de maintenance des cellules, de maintenance des lignes et de gestion technique des stocks. Le programme de maintenance en ligne fournit des services de certification des aéronefs et des services techniques d'assistance au sol, tels que le repoussage et le remorquage, ainsi que la fourniture d'équipements d'assistance au sol et des travaux de rectification. La gestion technique des stocks englobe les services de gestion technique des flottes et des stocks, qui comprennent la fourniture de solutions complètes d'ingénierie et de maintenance, de réparation et de révision des composants (MRO) qui peuvent être personnalisées pour fournir un soutien à la maintenance aux compagnies aériennes. Le segment des moteurs et composants de la société fournit des services de révision de composants et de réparation et révision de moteurs.

Secteur Services aéroportuaires