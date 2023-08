Siam Steel International Public Company Limited est une entreprise thaïlandaise qui se consacre à la fabrication et à la vente d'équipements de bureau et de pièces de mobilier en acier, aux services de construction et au secteur des énergies alternatives. L'entreprise fournit également des travaux de décoration intérieure pour tous les bâtiments, notamment des bureaux, des hôtels, un institut éducatif, un institut financier, un hôpital et un aéroport. Ses produits comprennent des bureaux et des tables, des armoires, des casiers et des systèmes de meubles combinés, des chaises, des coffres-forts, des cloisons, des systèmes d'étagères et d'autres groupes, tels que des gradins et des scènes pliantes. La société développe et fabrique également de nouveaux produits, tels que des meubles pour les hôpitaux afin de soutenir l'expansion du marché hospitalier, des cabines de bain pour le marché domestique et des panneaux d'arrêt d'eau amovibles pour les projets gouvernementaux et privés de protection contre les inondations. Ses filiales comprennent Sri Chareon International Co. Ltd, Siam Steel OC Co. Ltd et Siam Okamura Steel Co. Ltd.