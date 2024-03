(Alliance News) - Siav Spa a annoncé lundi que sa filiale Mitric SA a conclu un accord de distribution stratégique avec Gulf Software Distribution, l'un des principaux opérateurs de distribution à valeur ajoutée d'IBM au Moyen-Orient.

L'accord, qui prend effet immédiatement, marque un nouveau chapitre dans l'expansion de Mitric sur des marchés géographiques à fort potentiel technologique et d'innovation tels que les Émirats arabes unis, le Qatar, Oman, le Koweït, le Bahreïn, l'Arabie saoudite et l'Égypte.

Luigi Bassani, PDG et fondateur de Mitric, a fait part de son enthousiasme à propos de ce partenariat : "La collaboration avec GSD représente une opportunité extraordinaire pour Mitric d'étendre sa présence dans une zone géographique dynamique et en croissance constante. Nous nous réjouissons de collaborer avec un partenaire de premier plan tel que GSD afin d'offrir nos solutions logicielles innovantes à une clientèle de plus en plus nombreuse".

Lana Takieddine, leader de Gulf Software Distribution, a commenté : " GSD est ravi de consolider son partenariat avec Mitric et se réjouit d'une collaboration fructueuse tout au long de l'année 2024. Nous sommes convaincus que les produits, solutions et offres de Mitric apporteront une valeur significative à nos partenaires commerciaux et à leurs clients. GSD s'engage à mettre tout en œuvre pour assurer le succès de Mitric dans sa pénétration du marché du CCG."

L'action de Siav a clôturé lundi en baisse de 2,2 %, à 2,64 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.