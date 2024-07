(Alliance News) - Siav Spa a annoncé le début d'un partenariat stratégique avec Mindware FZ LLC, un distributeur mondial de technologies informatiques axé sur le Moyen-Orient.

"Ce partenariat vise à étendre la présence de Siav dans la région MENA et à accélérer la transformation numérique des organisations à travers la région. Mindware opérera en tant que distributeur exclusif de la plateforme logicielle phare de Siav, Siav Connect", peut-on lire dans le communiqué.

Mindware, basé à Dubaï depuis 1991, est un distributeur informatique de premier plan au Moyen-Orient, offrant des technologies innovantes de plus de 60 fabricants à plus de 5 000 revendeurs dans plus de 50 pays, avec un portefeuille qui comprend des technologies d'IA, de Cloud, de mise en réseau, de sécurité et de stockage.

"Ce partenariat est essentiel à notre plan de croissance", a déclaré Massimiliano Botta, directeur général de Siav. "Le Moyen-Orient représente l'une des économies les plus prometteuses et une zone idéale pour nos investissements. Avec un partenaire comme Mindware, nous sommes bien placés pour pénétrer rapidement le marché de la région MENA et offrir des solutions ECM avancées qui répondent aux besoins des entreprises locales."

Siav est en hausse de 1,7 %, à 2,42 euros par action.

