Siav SpA est une société basée en Italie qui opère principalement dans le secteur de la gestion de contenu d'entreprise. La société propose des logiciels et des services de technologie de l'information, y compris des solutions cloud et l'externalisation pour la gestion des documents électroniques, le protocole informatique, la gestion des flux de travail, la facturation électronique et la préservation numérique, entre autres. Elle fournit aux entreprises et aux organismes publics des services d'analyse, de mise en œuvre, de personnalisation et d'assistance. Elle est présente dans le monde entier.

Secteur Logiciels