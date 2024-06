Les prix de l'or sont restés stables mercredi, alors que le dollar et les rendements des bons du Trésor sont restés fermes avant la publication d'un chiffre clé sur l'inflation prévue plus tard dans la semaine, qui pourrait apporter plus de clarté sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve Fédérale.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant est resté inchangé à 2 319,14 dollars l'once, à 0128 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain sont restés stables à 2 331,00 dollars.

* Le dollar a augmenté de 0,1% par rapport à ses rivaux, rendant l'or plus cher pour les détenteurs d'autres devises, tandis que les rendements de référence à 10 ans ont également augmenté.

* L'euro, autrefois considéré comme un concurrent au rôle international du dollar, s'affaiblit en tant que monnaie alternative, ceux qui cherchent à réduire leur exposition au risque se tournant plutôt vers l'or, selon un rapport.

* Cette semaine, les traders attendent avec impatience les estimations du produit intérieur brut américain du premier trimestre, attendues jeudi, et l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), attendu vendredi, afin d'obtenir davantage d'indications sur le calendrier et l'ampleur d'éventuelles réductions de taux cette année.

* La confiance des consommateurs américains s'est affaiblie en juin en raison des inquiétudes concernant les perspectives économiques, mais les ménages sont restés optimistes quant au marché du travail et s'attendent à ce que l'inflation se modère au cours de l'année à venir.

* Le gouverneur de la Réserve fédérale, Lisa Cook, a déclaré mardi que la banque centrale américaine était sur la bonne voie pour réduire ses taux si les performances de l'économie répondaient à ses attentes, mais elle a refusé de dire quand la Fed serait en mesure d'agir.

* Selon l'outil FedWatch du CME, les traders évaluent actuellement à 65 % la probabilité d'une baisse des taux en septembre.

* La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

* Le producteur de métaux du groupe du platine Sibanye Stillwater pourrait conclure un accord de flux de métaux, ou de paiement anticipé, afin d'obtenir les liquidités dont il a besoin pour renforcer son bilan au troisième trimestre.

* L'argent au comptant a baissé de 0,1% à 28,90 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,4% à 985,83 dollars et le palladium a perdu 0,8% à 940,60 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 1000 France Chômage Classe A SA Mai 1400 US Ventes de logements neufs - Unités Mai (Reportage de Sherin Elizabeth Varghese à Bengaluru ; Rédaction de Subhranshu Sahu)