Le PDG de Sibanye Stillwater, Neal Froneman, a déclaré mardi qu'il pourrait conclure un accord de streaming de métaux, ou de prépaiement, afin de lever les fonds nécessaires pour renforcer son bilan au troisième trimestre.

Le producteur de métaux du groupe du platine basé à Johannesburg cherche à lever plus de 500 millions de dollars pour consolider son bilan après que ses bénéfices aient chuté en raison de la chute des prix des métaux.

Les financiers potentiels procèdent actuellement à des vérifications préalables auprès de Sibanye, a déclaré M. Froneman à Reuters en marge d'une conférence sur l'exploitation minière à Londres.

"Nous avons un certain nombre de parties sur place qui procèdent à des vérifications préalables et je suis certain que nous pourrons achever ce processus au cours du troisième trimestre", a déclaré M. Froneman lors d'une interview.

"Il pourrait s'agir de plusieurs parties, mais le plus probable est qu'il n'y en ait qu'une.

Les bénéfices du producteur de métaux ont chuté de 2 milliards de dollars l'année dernière en raison de la baisse des prix et après qu'il ait annoncé des dépréciations de 2,6 milliards de dollars dans ses mines de palladium aux États-Unis, dans une exploitation de nickel en France et dans une exploitation aurifère en Afrique du Sud.

Sibanye et ses rivaux sud-africains, notamment Anglo American Platinum et Impala Platinum, suppriment des milliers d'emplois et interrompent leurs dépenses pour de nouveaux projets afin de survivre à l'une des pires chutes de prix depuis plus de 30 ans.

Au début du mois, Sibanye a déclaré que tous ses prêteurs avaient accepté de relever le seuil d'endettement de toutes les facilités, ce qui pourrait l'aider à renforcer son bilan.

Le PDG a déclaré que Sibanye "n'est pas à court d'argent", ajoutant qu'elle dispose d'environ six mois de fonds de roulement.

Les bénéfices de Sibanye sont comprimés par la faiblesse des prix des métaux et les dépenses liées à son projet de lithium Keliber en Finlande, qui, selon M. Froneman, continuerait à progresser malgré la chute des prix du métal utilisé dans les batteries.

RBC Capital Markets aide Sibanye dans cette opération, a-t-il déclaré.

"Nous avons lancé un processus et un certain nombre d'investisseurs ont manifesté leur intérêt et ont fait des propositions indicatives que nous avons prises en compte et ils sont sur place pour faire preuve de diligence raisonnable", a-t-il ajouté.