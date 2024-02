Sibanye-Stillwater est le 1er producteur d'or et de métaux précieux sud-africain. Le CA par activité se répartit comme suit : - production de métaux du groupe du platine (57,4%) : 1 074 585 onces de platine et 938 519 onces de palladium produites en 2020 ; - production d'or (22,1%) : 1 016 950 onces d'or produites ; - recyclage des métaux (20%) ; - autres (0,4%). La répartition géographique du CA est la suivante : Afrique du Sud (65%) et Etats-Unis (35%).

Secteur Métaux et minéraux précieux