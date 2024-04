Le mineur diversifié Sibanye Stillwater a déclaré jeudi que la restructuration prévue de ses opérations aurifères sud-africaines pourrait entraîner la suppression de 4 022 emplois.

Dans un communiqué, la société, qui a subi une perte annuelle de 2 milliards de dollars en 2023 en raison de l'effondrement des prix des métaux, a déclaré que la restructuration visait à endiguer les pertes à son puits Beatrix 1, qui n'a pas été en mesure de fournir la production prévue.

Il y aura également des pertes d'emplois à l'usine Kloof 2, qui n'a pas assez de matériel de traitement après la fermeture du puits Kloof 4 en 2023, a ajouté la société.

"La restructuration proposée des opérations et des services pourrait potentiellement affecter 3 107 employés et 915 sous-traitants", a déclaré Sibanye.

La société minière supprime également certains emplois administratifs afin de s'adapter à la réduction de l'effectif minier à l'échelle du groupe.

La société "continuera à agir avec prudence pour protéger le bilan et assurer la durabilité du groupe", a ajouté le directeur général Neal Froneman dans le communiqué.

Sibanye a déjà supprimé environ 2 000 emplois dans ses exploitations de métaux du groupe du platine (MGP) à la suite de la restructuration de puits déficitaires après la chute brutale des prix des métaux l'année dernière.

L'année dernière, la société a enregistré des dépréciations de 2,6 milliards de dollars dans ses mines de palladium aux États-Unis, dans une exploitation de nickel en France et dans une mine d'or en Afrique du Sud, en partie à cause de la chute des prix des métaux et de l'incertitude des perspectives d'avenir.