Sibanye Stillwater a déclaré vendredi qu'elle avait "considérablement réduit" le nombre de suppressions d'emplois liées à la restructuration de ses activités dans le secteur des métaux du groupe du platine (MGP) en Afrique du Sud, après avoir reporté la fermeture de l'un de ses puits les plus anciens.

Les mineurs de platine sud-africains produisent environ 70 % de la production mondiale de platine à partir de certaines des mines les plus anciennes et les plus profondes du monde, dont l'exploitation est coûteuse. Ils sont en train de restructurer la production non rentable après une chute brutale des prix des platinoïdes.

Sibanye a déclaré dans un communiqué qu'environ 2 000 travailleurs avaient quitté l'entreprise par le biais de départs volontaires, de retraites anticipées et de licenciements, ce qui est inférieur aux 4 095 suppressions d'emplois potentielles annoncées par le mineur en octobre dernier, alors qu'il s'engageait dans la restructuration de ses quatre puits déficitaires.

Quelque 467 travailleurs ont également été retirés de la liste des salariés en raison de l'attrition naturelle depuis septembre 2023, a déclaré la société minière.

À la suite de consultations menées avec diverses parties, dont les syndicats, Sibanye continuera d'exploiter le puits 4 Belt (4B) à Marikana à condition qu'il n'enregistre pas de pertes nettes sur une base mensuelle. Le puits emploie actuellement 1 496 travailleurs permanents et 54 sous-traitants.

Deux autres puits, Rowland et Siphumelele, qui ont connu des difficultés opérationnelles et géologiques, "ont été repositionnés pour atteindre des niveaux de production durables avec une structure de coûts plus faible", a déclaré Sibanye.

Le puits Simunye, dont la production a cessé en 2023, a été fermé.

Sibanye a prévu une chute de 91 % de son bénéfice annuel pour 2023 en raison de la baisse des prix des platinoïdes. Son homologue Anglo American Platinum a annoncé des plans de suppression de 3 700 emplois après que ses bénéfices ont chuté de 71 % l'année dernière, tandis qu'Impala Platinum propose également des suppressions d'emplois volontaires à ses travailleurs.