Sicc Co Ltd est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche et au développement de matériaux semi-conducteurs. Les principales activités de la société sont la recherche et le développement, la production et la vente de substrats semi-conducteurs à large écart, tels que les substrats en carbure de silicium. Les principaux produits de la société comprennent des substrats de carbure de silicium de type semi-isolant et de type conducteur. Les produits de la société sont principalement utilisés dans les communications de cinquième génération (5G), les véhicules électriques, les nouvelles énergies, la défense nationale et d'autres domaines.