Sichuan Furong Technology Co. est une entreprise basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production et à la vente de pièces structurelles en aluminium pour l'électronique grand public. Les principaux produits de l'entreprise comprennent principalement des matériaux pour les boîtiers de téléphones intelligents et les cadres intermédiaires, des matériaux pour les boîtiers de tablettes et des matériaux pour les boîtiers d'ordinateurs portables. Ces produits sont principalement utilisés dans les smartphones de Samsung, Huawei, OPPO, VIVO et d'autres marques, ainsi que dans les tablettes et les ordinateurs portables d'Apple et d'autres marques. La société est également engagée dans la production d'autres matériaux industriels et la vente de déchets d'aluminium. La société exerce ses activités sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers.

