Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co Ltd est une société chinoise principalement engagée dans la recherche et le développement, la production et la vente de médicaments anti-tumoraux et injectables. Les produits de la société sont principalement des injections chimiques antitumorales, notamment le pemetrexed disodium pour injection, le docetaxel pour injection, l'acide zolédronique pour injection, le chlorhydrate d'irinotecan pour injection, le chlorhydrate de doxorubicine liquide pour injection et l'azacitidine pour injection. Les produits de la Société sont principalement utilisés dans le traitement clinique de diverses maladies adaptatives. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Produits pharmaceutiques