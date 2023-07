Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 3 juillet 2023, Sichuan Injet Electric Co., Ltd. a procédé à l'élection et à la nomination d'administrateurs non indépendants, le système de vote cumulatif s'appliquant : Chen Jinjie et Liu Kai ; élection et nomination d'administrateurs indépendants, système de vote cumulatif applicable : Fan Yongjun ; élection et nomination des superviseurs non salariés, système de vote cumulatif applicable : Wang Chaohui.