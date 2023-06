Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd. est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le CA par activité se répartit comme suit : - fabrication et vente de produits pharmaceutiques (98%). Le CA par famille de produits se ventile entre médicaments injectables (56,9%) et autres (43,1% ; comprimés, capsules, granulés, etc.) ; - autres (2%). 94,6% du CA est réalisé en Chine.

Secteur Produits pharmaceutiques