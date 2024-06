Sichuan Meifeng Chemical Industry Co Ltd est une société chinoise dont l'activité principale est la fabrication et la vente d'engrais chimiques et d'autres produits chimiques. Les principaux produits de la société sont l'urée, les engrais composés, l'urée automobile, la mélamine, l'acide nitrique, le nitrate d'ammonium, les produits plastiques d'emballage et le gaz naturel liquéfié (GNL). La société exerce ses activités principalement sur le marché national.