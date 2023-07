Sichuan Qiaoyuan Gas Co Ltd est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production, à la vente et au service de gaz de haute pureté. Les produits de la société comprennent de l'oxygène de haute pureté, de l'azote de haute pureté, de l'argon de haute pureté, de l'oxygène médical, de l'azote alimentaire, de l'oxygène industriel, du dioxyde de carbone, de l'hydrogène, divers gaz électroniques et des gaz mixtes. Les produits de la société sont principalement utilisés dans les industries traditionnelles telles que la métallurgie, l'industrie chimique, l'industrie militaire et l'alimentation médicale, ainsi que dans les industries émergentes telles que les nouvelles énergies, les semi-conducteurs, l'information électronique, la biomédecine et les nouveaux matériaux. L'entreprise exerce principalement ses activités sur le marché national.

Secteur Produits chimiques de base