Sicily By Car SpA est une société basée en Italie qui opère dans le secteur de la location de véhicules de tourisme. L'entreprise propose quatre principaux services de location : la location sans chauffeur (véhicules bon marché, voitures compactes, intermédiaires, standard et décapotables/cabriolet, break et monospace 9 places), la location de véhicules utilitaires, la location de voitures électriques et de véhicules utilitaires, et la location de bateaux. L'entreprise est engagée dans d'autres activités, telles que la fourniture de services d'organisation de voyages et de réservation, la vente au détail d'automobiles et de camionnettes d'occasion, et la location ou le leasing (sans chauffeur) de camions et de fourgonnettes. La société opère en Italie par le biais de son réseau de bureaux locaux, et en Albanie par l'intermédiaire de sa filiale Sbc Albania Shpk.