(Alliance News) - Sicily by Car Spa a déclaré mercredi avoir clôturé les neuf premiers mois de l'année avec une valeur de production en baisse à 110,8 millions d'euros, contre 133,9 millions d'euros au cours de la même période en 2022.

L'Ebitda s'est élevé à 45,4 millions d'euros, en baisse par rapport aux 67,1 millions d'euros de la même période en 2022.

L'Ebit s'est élevé à 31,1 millions d'euros, en baisse par rapport aux 60,0 millions d'euros de la même période de l'année précédente.

Au troisième trimestre, la valeur de la production s'est élevée à 50,3 millions d'euros, contre 66,8 millions d'euros au troisième trimestre 2022. L'Ebitda s'est élevé à 26,7 millions d'euros, en baisse par rapport à 40,1 millions d'euros. L'EBIT au troisième trimestre s'est élevé à 21,8 millions d'euros, en baisse par rapport aux 36,9 millions d'euros enregistrés au cours de la même période en 2022.

La position financière nette a été positive de 30,5 millions d'EUR, une amélioration par rapport au 30 juin où elle était négative de 29,0 millions d'EUR. Au 31 décembre, la PFN était négative de 10,4 millions d'euros.

Sur la base des résultats au 30 septembre et de la tendance qui caractérise le quatrième trimestre, la société prévoit de clôturer l'année avec un Ebitda consolidé compris entre 47 et 49 millions d'euros, ce qui correspond à une marge d'Ebitda comprise entre 35 et 37 %, parmi les plus élevées de ses principaux concurrents cotés en bourse.

Tommaso Dragotto, PDG de la société, a déclaré : "Les résultats confirment la solidité et la rentabilité du groupe dans un environnement très difficile. Nous visons une année 2023 de génération de valeur industrielle significative pour partager avec les actionnaires le défi de l'avenir que représente l'expansion internationale avec la marque SBC Europe."

L'action de Sicily by Car a clôturé mercredi au pair à 6,10 euros par action.

